 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Un român a dat lovitura la Noroc. A câștigat peste un milion de lei cu un bilet online

a Scris de agerpres
Un român a dat lovitura la Noroc. A câștigat peste un milion de lei cu un bilet online
Aosom
Un premiu la categoria a II-a în valoare de 1,031 milioane de lei s-a câștigat duminică la tragerea Noroc, informează luni Loteria Română.

Sursa: Ziua De Cluj

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech