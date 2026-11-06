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Economie

Un val de frig arctic ar putea lovi Europa în decembrie: Rezervele de gaze sunt la un minim fără precedent

l Scris de loredana codruț
Un val de frig arctic ar putea lovi Europa în decembrie: Rezervele de gaze sunt la un minim fără precedent
Aosom
Europa ar putea fi lovită de un val sever de aer rece, în luna decembrie. Iar veștile proaste nu se opresc aici. Rezervele de gaze sunt atât de mici încât o lună cu temperaturi scăzute le-ar putea consuma definitiv.

Sursa: Stiri Pe Surse

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