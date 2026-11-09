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Economie

Una dintre cele mai importante rafinării ale Rusiei, vizată de un atac ucrainean. Instalația produce peste 6% din petrolul rafinat al țării (B1tv)

z Scris de ziar com copyright directway
Una dintre cele mai importante rafinării ale Rusiei, vizată de un atac ucrainean. Instalația produce peste 6% din petrolul rafinat al țării (B1tv)
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Una dintre cele mai mari rafinării petroliere din Rusia ar fi fost lovită de drone ucrainene în (…)

Sursa: Ziar.com

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