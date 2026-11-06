Undă de șoc pe piețele mondiale: Bursele europene și asiatice, lovite de prăbușirea acțiunilor din SUA după alegeri

Bursele europene au deschis în scădere ședința de vineri, după pierderile puternice înregistrate pe Wall Street. Scăderile au loc pe fondul îngrijorărilor că victoriile democraților la alegerile din SUA ar putea duce la restricții privind dezvoltarea centrelor de date pentru inteligența artificială.

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗