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Economie

Undă de șoc pe piețele mondiale: Bursele europene și asiatice, lovite de prăbușirea acțiunilor din SUA după alegeri

a Scris de andreea năstase
Undă de șoc pe piețele mondiale: Bursele europene și asiatice, lovite de prăbușirea acțiunilor din SUA după alegeri
Aosom
Bursele europene au deschis în scădere ședința de vineri, după pierderile puternice înregistrate pe Wall Street. Scăderile au loc pe fondul îngrijorărilor că victoriile democraților la alegerile din SUA ar putea duce la restricții privind dezvoltarea centrelor de date pentru inteligența artificială.

Sursa: Stiri Pe Surse

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