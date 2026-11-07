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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Undă verde pentru vânzarea combinatului Liberty Galați. Prețul de pornire: 200 de milioane de euro

a Scris de afrodita cicovschi
Undă verde pentru vânzarea combinatului Liberty Galați. Prețul de pornire: 200 de milioane de euro
Aosom
Liberty Galați și secția Tubular vor putea fi vândute prin negociere directă, la un preț de pornire de 200 de milioane de euro, au anunțat administratorii CITR și Euro Insol.

Sursa: Adevarul

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