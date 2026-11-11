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Economie

Unde merg banii reținuți din salariul tău brut și ce drepturi îți pot aduce

t Scris de tudor dima
Unde merg banii reținuți din salariul tău brut și ce drepturi îți pot aduce
Aosom
Banii reținuți din salariul tău brut merg spre pensii, sănătate și buget. Exemplul cu 6.000 de lei arată cât rămâne și cum verifici ce a declarat firma.

Sursa: Ziarul Financiar

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