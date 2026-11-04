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Economie

Unde poți merge în România de 1 Decembrie 2026. Sejururi de la 660 de lei de persoană

a Scris de alina mitran
Unde poți merge în România de 1 Decembrie 2026. Sejururi de la 660 de lei de persoană
Aosom
Sfârșitul lunii noiembrie aduce patru zile libere consecutive pentru angajații care au program obișnuit de luni până vineri. Mini-vacanța de 1 Decembrie începe sâmbătă, 28 noiembrie, și ține până marți, 1 decembrie 2026. La un click distanță găsești prețuri și servicii pentru toate buzunarele.

Sursa: Adevarul

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