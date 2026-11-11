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Economie

Unitatea 1 de la Cernavodă va fi reconectată joi la Sistemul Energetic Național. Când vor funcționa ambele reactoare la capacitate maximă (Realitatea)

z Scris de ziar com copyright directway
Unitatea 1 de la Cernavodă va fi reconectată joi la Sistemul Energetic Național. Când vor funcționa ambele reactoare la capacitate maximă (Realitatea)
Aosom
Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice (CNE) de la Cernavodă va fi reconectată joi, 12 (…)

Sursa: Ziar.com

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