 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Unitatea 1 de la Cernavodă va fi repornită. De ce nu intră în funcțiune și Unitatea 2

m Scris de mihai diac
Unitatea 1 de la Cernavodă va fi repornită. De ce nu intră în funcțiune și Unitatea 2
Aosom
Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi repusă în funcțiune în ziua de vineri, 6 noiembrie 2026.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech