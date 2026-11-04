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Economie

Unitatea 1 de la Cernavodă va fi repornită peste două zile: cât durează până când revine în ritmul de funcționare normală

i Scris de ionela stănilă
Unitatea 1 de la Cernavodă va fi repornită peste două zile: cât durează până când revine în ritmul de funcționare normală
Aosom
Cel mai mare reactor de la Cernavodă va fi repornit la sfârșitul săptămânii. Unitatea 1 a centralei nucleare va fi resincronizată la rețeaua națională vineri, 6 noiembrie 2026.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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