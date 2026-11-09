 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a intrat în secvența de pornire. Reluarea funcționării este estimată pentru marți

ș Scris de ștefan borcea
Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a intrat în secvența de pornire. Reluarea funcționării este estimată pentru marți
Aosom
Ministerul Energiei anunță că secvența de pornire a Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă a fost inițiată luni, 9 noiembrie, iar intrarea în funcțiune este estimată marți, 10 noiembrie.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech