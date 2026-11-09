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Economie

Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă inițiază secvența de pornire

f Scris de florin toader
Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă inițiază secvența de pornire
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Secvența de pornire a Unității 2 Cernavodă a început luni, 9 noiembrie 2026. Funcționarea este estimată pentru 10 noiembrie, în contextul relansării sectorului energetic. The post Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă inițiază secvența de pornire appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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