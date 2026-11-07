Unitatea 2 de la Cernavodă ar putea fi repornită. Ce condiții trebuie îndeplinite și când se ia decizia

Nivelul Dunării în zona Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă a ajuns la 2,08 metri, valoare suficientă pentru funcționarea Unității 1. Repornirea Unității 2 depinde însă de creșterea nivelului apei și de mai mulți parametri tehnici. O decizie în acest sens ar putea fi luată luni, 9 noiembrie, după o nouă analiză a situației.

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