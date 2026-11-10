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Economie

Uniunea Europeană pregătește amenzi uriașe pentru companiile care își păcălesc clienții să cumpere. Cât vor plăti

c Scris de cristian anton
Uniunea Europeană pregătește amenzi uriașe pentru companiile care își păcălesc clienții să cumpere. Cât vor plăti
Aosom
Uniunea Europeană va amenda companiile care își manipulează clienții pentru a cumpăra mai mult sau se folosesc de copii cu până la 6% din întreaga lor cifră de afaceri, potrivit unui proiecte legislativ întocmit de Comisia Europeană.

Sursa: Stirile Pro.tv

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