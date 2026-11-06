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Universitatea Craiova - Egnatia: 'Ne-am îndeplinit obiectivul şi ne bucurăm foarte mult' - Cicâldău / Ce spune Bancu

d Scris de daniel mihai dragomir
Universitatea Craiova - Egnatia: 'Ne-am îndeplinit obiectivul şi ne bucurăm foarte mult' - Cicâldău / Ce spune Bancu
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Alexandru Cicâldău a declarat, joi seară, că Universitatea Craiova şi-a îndeplinit obiectivul de a câştiga cu Egnatia, în Conference League.

Sursa: Stiri Pe Surse

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