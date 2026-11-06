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Economie

Unul din marile proiecte de construcții ale lui Trump, blocat de un judecător federal

g Scris de george sîrbu
Unul din marile proiecte de construcții ale lui Trump, blocat de un judecător federal
Aosom
Un judecător federal american a blocat, în noaptea de joi spre vineri, proiectul de construire la Washington a giganticului arc de triumf dorit de președintele Donald Trump și care s-a confruntat cu numeroase contestații imediat după ce a primit undă verde de la o comisie de urbanism, transmite AFP. Din cauza dimensiunilor sale masive, arcul …

Sursa: Hotnews

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