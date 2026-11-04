Unul dintre cele mai ambiţioase planuri de expansiune: BMF Grup, o companie antreprenorială românească fondată în 2011 de Constantin Tomescu şi-a majorat afacerile de şase ori în doar patru ani, ajungând la 180 mil. euro. Următorul pas: pieţele externe. Creşterea cifrei de afaceri s-a făcut atât prin dezvoltare directă, cât şi prin multiple achiziţii.

BMF Grup, un grup fondat acum 15 ani de antreprenorul Constantin Tomescu, estimează pentru acest an afaceri de 180 de milioane de euro, cu 60 de milioane de euro mai mult decât acum nici măcar o lună. Motivul pentru această schimbare îl reprezintă achiziţia Flash Lighting Services, o firmă specializată în proiectarea, implementarea şi administrarea sistemelor inteligente de iluminat.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗