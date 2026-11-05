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Economie

Unul dintre oamenii care are de primit bani de la CFR Cluj contestă alegerea lui Varga și Băgăcean în Comitetul Creditorilor

i Scris de ionuţ grindean
Unul dintre oamenii care are de primit bani de la CFR Cluj contestă alegerea lui Varga și Băgăcean în Comitetul Creditorilor
Aosom
Omul de afaceri Corneluț Rus, creditor cu 543.000 de euro al clubului din Gruia, constestă numirea celor doi, invocând încălcarea Legii Insolvenței.

Sursa: Ziua De Cluj

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