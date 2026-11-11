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Economie

Urmăriţi emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi, 11 noiembrie 2026: Claudiu Cazacu, consulting strategist XTB România, despre listarea Anthropic, scandalul de la Nvidia şi ce ar putea mişca bursa românească până la final de an

l Scris de liviu popescu
Urmăriţi emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi, 11 noiembrie 2026: Claudiu Cazacu, consulting strategist XTB România, despre listarea Anthropic, scandalul de la Nvidia şi ce ar putea mişca bursa românească până la final de an
Aosom
Claudiu Cazacu, consulting strategist XTB România, a trecut prin cele mai discutate subiecte ale săptămânii la ZF Deschiderea de Astăzi: listarea...

Sursa: Zf Ro

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