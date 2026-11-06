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Economie

Urmăriţi emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi, 6 noiembrie, cu Stere Farmache, cel mai longeviv CEO al Bursei de Valori: Volatilitatea de la BVB reflectă o trecere de la entuziasm la exigenţă. Investitorii, cu ochii pe fundamentele companiilor

e Scris de eduard ivanovici
Urmăriţi emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi, 6 noiembrie, cu Stere Farmache, cel mai longeviv CEO al Bursei de Valori: Volatilitatea de la BVB reflectă o trecere de la entuziasm la exigenţă. Investitorii, cu ochii pe fundamentele companiilor
Aosom
Piaţa locală de capital traversează o perioadă de optimism prudent şi de sensibilitate sporită la riscuri, investitorii devenind mult mai exigenţi...

Sursa: Zf Ro

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