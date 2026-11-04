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Economie

Urmăriţi ZF Deschiderea de Astăzi, 4 noiembrie, cu Liviu Popescu şi Eduard Ivanovici, jurnalişti ZF, despre ultimele şedinţe de tranzacţionare de la BVB, lichiditate, corecţiile din SUA şi performerii pieţei de acţiuni de la Bucureşti

e Scris de eduard ivanovici
Urmăriţi ZF Deschiderea de Astăzi, 4 noiembrie, cu Liviu Popescu şi Eduard Ivanovici, jurnalişti ZF, despre ultimele şedinţe de tranzacţionare de la BVB, lichiditate, corecţiile din SUA şi performerii pieţei de acţiuni de la Bucureşti
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Bursa de Valori Bucureşti traversează o perioadă marcată de fluctuaţii şi o atenţie sporită a investitorilor privind viitoarele raportări...

Sursa: Zf Ro

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