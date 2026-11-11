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Economie

Următorul șoc care ar putea șterge de pe harta lumii o economie de mărimea Mexicului

d Scris de dan popa
Următorul șoc care ar putea șterge de pe harta lumii o economie de mărimea Mexicului
Aosom
Având în vedere pierderile economice anuale cauzate de actualul fenomen El Niño care amenință să șteargă complet de pe harta lumii o economie de mărimea Mexicului (peste 2 trilioane de dolari) omenirea se confruntă cu o criză climatică și umanitară fără precedent, scrie Naftemporiki. Fenomenele meteorologice extreme care au loc simultan în diferite părți ale …

Sursa: Hotnews

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