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Economie

Vacanțele la târgurile de Crăciun din Europa pierd teren în fața destinațiilor din România. Ce spun agențiile de turism

m Scris de mihai negrici
Vacanțele la târgurile de Crăciun din Europa pierd teren în fața destinațiilor din România. Ce spun agențiile de turism
Aosom
Sezonul târgurilor de Crăciun debutează în Europa, în condițiile în care operatorii din turism semnalează o scădere a cererii din partea românilor pentru deplasările în străinătate.

Sursa: Adevarul

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