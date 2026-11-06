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Economie

Valul de vânzări din pieţele financiare ajunge şi în industria crypto: Preţul unui Bitcoin coboară la 76.000 de dolari, cel mai redus nivel din ultimele şapte săptămâni

m Scris de matei pantea
Valul de vânzări din pieţele financiare ajunge şi în industria crypto: Preţul unui Bitcoin coboară la 76.000 de dolari, cel mai redus nivel din ultimele şapte săptămâni
Aosom
Preţul unui Bitcoin a coborât joi sub 76.000 de dolari, atingând cel mai redus nivel din ultimele şapte săptămâni, într-o zi în care vânzările...

Sursa: Zf Ro

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