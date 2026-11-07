Vânzare la preț de criză la Galați. Cel mai mare combinat siderurgic din țară, evaluat la doar 200 de milioane de euro

Creditorii companiilor Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați au dat undă verde unui nou plan de restructurare. Acesta stipulează înstrăinarea prin negociere directă a combinatului siderurgic și a secției Tubular, la un preț de pornire de 200 de milioane de euro (fără TVA). Măsura deschide calea către preluarea de către un nou investitor capacitat […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗