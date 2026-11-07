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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Vânzare la preț de criză la Galați. Cel mai mare combinat siderurgic din țară, evaluat la doar 200 de milioane de euro

a Scris de andreea vlad
Vânzare la preț de criză la Galați. Cel mai mare combinat siderurgic din țară, evaluat la doar 200 de milioane de euro
Aosom
Creditorii companiilor Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați au dat undă verde unui nou plan de restructurare. Acesta stipulează înstrăinarea prin negociere directă a combinatului siderurgic și a secției Tubular, la un preț de pornire de 200 de milioane de euro (fără TVA). Măsura deschide calea către preluarea de către un nou investitor capacitat […]

Sursa: National - Ziarul National

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