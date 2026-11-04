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Economie

Vânzarea Damen Mangalia către Rheinmetall, în pericol? Proces decisiv la Curtea de Apel Constanța pentru tranzacția de 138 de milioane de euro

a Scris de alexandra cruceru, redactor
Vânzarea Damen Mangalia către Rheinmetall, în pericol? Proces decisiv la Curtea de Apel Constanța pentru tranzacția de 138 de milioane de euro
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Magistraţii Curţii de Apel Constanţa judecă dosarul în care principalul creditor al Damen Mangalia, Damen Holding BV, contestă decizia care a permis modificarea procedurii de vânzare a şantierului naval.

Sursa: Stiri Pe Surse

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