Vânzarea șantierului Damen Mangalia, în pericol! Procesul de 138 de milioane de euro, amânat până în decembrie

Vânzarea șantierului naval Damen Mangalia către gigantul german Rheinmetall rămâne sub semnul întrebării. Procesul în care grupul olandez Damen contestă legalitatea procedurii de vânzare a fost amânat de Curtea de Apel Constanța până pe 11 decembrie. În centrul disputei se află reducerea prețului de la 184 la 138 de milioane de euro, o modificare pe care Damen o consideră nelegală. Tranzacția nu este încă finalizată, iar compania germană a achitat până acum doar garanția de participare la licitație, conform Realitatea PLUS.

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