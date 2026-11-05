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Economie

Vânzarea șantierului Damen Mangalia, în pericol! Procesul de 138 de milioane de euro, amânat până în decembrie

r Scris de realitatea.net
Vânzarea șantierului Damen Mangalia, în pericol! Procesul de 138 de milioane de euro, amânat până în decembrie
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Vânzarea șantierului naval Damen Mangalia către gigantul german Rheinmetall rămâne sub semnul întrebării. Procesul în care grupul olandez Damen contestă legalitatea procedurii de vânzare a fost amânat de Curtea de Apel Constanța până pe 11 decembrie. În centrul disputei se află reducerea prețului de la 184 la 138 de milioane de euro, o modificare pe care Damen o consideră nelegală. Tranzacția nu este încă finalizată, iar compania germană a achitat până acum doar garanția de participare la licitație, conform Realitatea PLUS.

Sursa: Realitatea

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