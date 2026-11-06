Vânzări record în primele 30 de minute de Black Friday, pe principalul magazin online din România. Printre cele mai spectaculoase achiziții: 12 mașini și un apartament

Principalul magazin online din România a înregistrat vânzări-record de 259 de milioane de lei în primele 30 de minute de Black Friday, perioadă în care clienții au comandat peste 817.000 de produse. Printre cele mai spectaculoase achiziții pe eMAG se numără 12 mașini, 40 de tone de cafea, 2,3 kilograme de aur și un apartament de aproape 200.000 de euro.

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