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Economie

Veste bună pentru clujeni: Fără taxe și impozite majorate în 2027

o Scris de oleg ghilas(
Veste bună pentru clujeni: Fără taxe și impozite majorate în 2027
Aosom
Clujenii nu vor vor avea obligații financiare mai mari anul viitor. Astfel, taxele și impozitele nu vor fi majorate în 2027. „Nici măcar cu rata inflației”, spune primarul Emil Boc.

Sursa: Monitorul Cluj

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