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Economie

Veste importantă pentru românii care și-au închis balcoanele fără autorizație. Ce se întâmplă cu impozitul și amenzile

d Scris de daniel mihai dragomir
Veste importantă pentru românii care și-au închis balcoanele fără autorizație. Ce se întâmplă cu impozitul și amenzile
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Proprietarii care și-au închis balcoanele fără autorizație nu vor plăti impozit dublu sau taxe de zece ori mai mari. Ce clarifică ordinul ministrului Dezvoltării.

Sursa: Stiri Pe Surse

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