 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Vești bune pentru 1,47 milioane de români dintr-o țară vestică: Prețul locuințelor scade la un minimum din 2023

g Scris de george titus albulescu
Vești bune pentru 1,47 milioane de români dintr-o țară vestică: Prețul locuințelor scade la un minimum din 2023
Aosom
Potrivit datelor furnizate de firma Lloyds, prețurile locuințelor dintr-o țară occidentală în care trăiesc peste 1,4 milioane de români au scăzut în octombrie în cea mai abruptă rată din ultimii trei ani, marcând a patra scădere lunară consecutivă, pe măsură ce ratele ridicate ale creditelor ipotecare lovesc piața imobiliară.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech