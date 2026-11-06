Vești bune pentru 1,47 milioane de români dintr-o țară vestică: Prețul locuințelor scade la un minimum din 2023

Potrivit datelor furnizate de firma Lloyds, prețurile locuințelor dintr-o țară occidentală în care trăiesc peste 1,4 milioane de români au scăzut în octombrie în cea mai abruptă rată din ultimii trei ani, marcând a patra scădere lunară consecutivă, pe măsură ce ratele ridicate ale creditelor ipotecare lovesc piața imobiliară.

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