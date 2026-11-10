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Economie

Vești importante pentru pensionarii cu venituri mici: bani în plus în decembrie și sprijin pentru facturi. Ce spune ministrul Muncii despre majorare pensiilor

c Scris de cristina stancu
Vești importante pentru pensionarii cu venituri mici: bani în plus în decembrie și sprijin pentru facturi. Ce spune ministrul Muncii despre majorare pensiilor
Aosom
Aproximativ 2,8 milioane de pensionari cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie cea de-a doua tranșă a sprijinului acordat prin pachetul de solidaritate, a precizat marți seară ministrul Muncii, Florin Manole.

Sursa: Adevarul

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