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Economie

Vești pentru pensionari. Luca Niculescu spune când se află procentul indexării pensiilor și dacă vin taxe noi în 2027

m Scris de mediafax
Vești pentru pensionari. Luca Niculescu spune când se află procentul indexării pensiilor și dacă vin taxe noi în 2027
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Pensionarii vor afla procentul de indexare a pensiilor odată cu bugetul, în aproximativ o lună, a anunțat premierul Luca Niculescu.

Sursa: Ziua De Cluj

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