 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Vești pentru românii cu balcoane închise! Ministerul Dezvoltării, clarificări despre speculațiile cu ''impozite duble și taxe de 10 ori mai mari''

a Scris de andrei itu
Vești pentru românii cu balcoane închise! Ministerul Dezvoltării, clarificări despre speculațiile cu ''impozite duble și taxe de 10 ori mai mari''
Aosom
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Marcel-Alexandru Stoica, a transmis un mesaj clar, în contextul speculațiilor din spațiul public despre regimul juridic al balcoanelor închise fără autorizaţie

Sursa: Dcnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech