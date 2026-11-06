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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Vicepreşedintele Federaţiei şi Patronatelor Societăţilor din Construcţii: Suntem afectaţi din cauză că în România nu avem o piaţă a materiilor prime pentru industria materialelor pentru construcţii

r Scris de redactor, remus vlad
Vicepreşedintele Federaţiei şi Patronatelor Societăţilor din Construcţii: Suntem afectaţi din cauză că în România nu avem o piaţă a materiilor prime pentru industria materialelor pentru construcţii
Aosom
Deşi în România sunt fabrici de materiale de construcţii, producţia de materiale este afectată din cauză că nu există furnizori locali de materii prime

Sursa: Stiri Pe Surse

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