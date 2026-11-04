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Economie

Victoria democraților în alegerile din SUA zguduie piețele financiare. Bursele asiatice se prăbușesc, dolarul pierde teren, iar petrolul se ieftinește

e Scris de e-politic ro
Victoria democraților în alegerile din SUA zguduie piețele financiare. Bursele asiatice se prăbușesc, dolarul pierde teren, iar petrolul se ieftinește
Aosom
Bursele asiatice au inregistrat scaderi miercuri, iar dolarul american s-a depreciat in raport cu principalele valute, pe masura ce rezultatele aleger

Sursa: Ziuanews.ro

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