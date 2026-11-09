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Economie

Victorie majoră pentru AUR în Senat: proiectul de lege pentru salvarea Complexului Energetic Oltenia a fost adoptat în unanimitate!

a Scris de alexandra cruceru, redactor
Victorie majoră pentru AUR în Senat: proiectul de lege pentru salvarea Complexului Energetic Oltenia a fost adoptat în unanimitate!
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Victorie majoră pentru AUR în Senat: proiectul de lege pentru salvarea Complexului Energetic Oltenia a fost adoptat în unanimitate!

Sursa: Stiri Pe Surse

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