Lucrările pe magistrala Cluj–Episcopia Bihor continuă cu întârzieri. Pro Infrastructură avertizează că legătura feroviară ar putea fi refăcută abia în 2028. The post VIDEO Calea ferată Cluj–Oradea, departe de finalizare. Trenurile au revenit pe un tronson, dar întârzierile continuă appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗