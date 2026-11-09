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Economie

VIDEO Este război în interiorul Guvernului! Ministrul Agriculturii lansează un atac exploziv la adresa ministrului Finanțelor: Eu i-am dat ”N” soluții!

r Scris de reporter, lucian negrea
VIDEO Este război în interiorul Guvernului! Ministrul Agriculturii lansează un atac exploziv la adresa ministrului Finanțelor: Eu i-am dat ”N” soluții!
Aosom
Florin Barbu, îl critică foarte dur pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Refuză să pună măsurile în aplicare! I-am dat N soluții

Sursa: Stiri Pe Surse

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