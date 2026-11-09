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Economie

VIDEO La Guvern se gândește o măsură care ar duce la o ieftinire a produselor alimentare, pe care toți românii o vor resimți instant

r Scris de reporter, lucian negrea
VIDEO La Guvern se gândește o măsură care ar duce la o ieftinire a produselor alimentare, pe care toți românii o vor resimți instant
Aosom
Ministrul Agriculturii propune o extindere a plafonării la toate produsele alimentare: Ar conduce la o ieftinire majoră imediat

Sursa: Stiri Pe Surse

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