Linia electrică de 400 kV Vulcănești–Chișinău a fost dată oficial în exploatare duminică. Proiectul permite Republicii Moldova să importe energie direct din România și de pe piața europeană. Noua rută ocolește infrastructura controlată de separatiștii din regiunea transnistreană. The post VIDEO Maia Sandu a inaugurat Linia independenței energetice: Nimeni nu ne mai poate șantaja și stinge lumina appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗