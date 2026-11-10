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Economie

VIDEO Nicușor Dan explică de ce a evitat anticipatele: „O prăbușire economică rapidă”. Ce ar fi văzut investitorii într-o Românie blocată politic

n Scris de nicoleta nicolau
VIDEO Nicușor Dan explică de ce a evitat anticipatele: „O prăbușire economică rapidă”. Ce ar fi văzut investitorii într-o Românie blocată politic
Aosom
Nicușor Dan susține că alegerile anticipate ar fi provocat o prăbușire economică rapidă. Explicațiile despre rating, investitori și împrumuturi.

Sursa: Stiri Pe Surse

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