VIDEO Nicușor Dan susține chiar comasarea forțată a localităților care nu-și pot acoperi cheltuielile: „Economia de azi nu mai este economia din 1968”

Politică

Tineri puși pe scandal, liniștiți de jandarmi 10 Nov 2026

Cei 450 de preoți din Brăila și Galați, reuniți la Catedrala Arhiepiscopală 10 Nov 2026

Deținuții din Penitenciarul Brăila, ajutați de jandarmi să se reintegreze în societate 10 Nov 2026

Maxima săptămânii 10 Nov 2026

Nicușor Dan i-a interzis unui jurnalist să mai participe la conferințele de la Cotroceni. Cine este Ovidiu Vanghele 10 Nov 2026