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Economie

VIDEO Nicușor Dan susține chiar comasarea forțată a localităților care nu-și pot acoperi cheltuielile: „Economia de azi nu mai este economia din 1968”

n Scris de nicoleta nicolau
VIDEO Nicușor Dan susține chiar comasarea forțată a localităților care nu-și pot acoperi cheltuielile: „Economia de azi nu mai este economia din 1968”
Aosom
Nicușor Dan susține comasarea inclusiv forțată a administrațiilor care nu-și acoperă cheltuielile. Ce spune despre reorganizarea amplă a României.

Sursa: Stiri Pe Surse

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