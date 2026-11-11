Pe șantierul dintre Margina și Holdea se lucrează acum la structura interioară a galeriilor și la infrastructura pentru sistemele ITS, iar Tunelul 2 devine cel mai lung tunel de autostradă din țară. The post VIDEO Pe A1 s-ar putea circula fără oprire de la Boița la Nădlac în 2027. Cât mai e de lucru la tunelurile Margina-Holdea appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗