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Economie

VIDEO Reclama eMAG de Black Friday 2026 a stârnit un val de critici în mediul online. Maneaua aleasă pentru promovare i-a enervat pe cumpărători

m Scris de mirea andreea
VIDEO Reclama eMAG de Black Friday 2026 a stârnit un val de critici în mediul online. Maneaua aleasă pentru promovare i-a enervat pe cumpărători
Aosom
eMag mizează pe vânzări istorice, însă campania de promovare a stârnit un val neașteptat de reacții negative.

Sursa: Stiri Pe Surse

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