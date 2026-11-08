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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

VIDEO Unul dintre cei mai cunoscuți zgârie-nori din Riad a fost atacat cu rachete și drone: panică în zonă

m Scris de mihai cistelican
VIDEO Unul dintre cei mai cunoscuți zgârie-nori din Riad a fost atacat cu rachete și drone: panică în zonă
Aosom
Unul dintre cei mai cunoscuți zgârie-nori din Riad, capitala Arabiei Saudite, a fost avariat duminică, 8 noiembrie, în urma unui atac cu rachete

Sursa: Stiri Pe Surse

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