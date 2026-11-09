Viitoarea Școală Generală din Florești prinde contur. Lucrările continuă, iar avansul este tot mai vizibil pe șantier.

Politică

Nicușor Dan, mesaj după întrevederea cu Ursula von der Leyen. Ce a transmis șeful statului după ce Președinta Comisiei Europene a anunțat alocarea a 50 de milioane de euro pentru accelerarea Hub-ului de securitate de la Marea Neagră 09 Nov 2026

Miniștrii de externe din G7 analizează efectele înfrângerii lui Trump asupra politicii externe americane. Ce se află pe agenda discuțiilor de la Paris 09 Nov 2026

Un senator ex SOS a trecut la grupul parlamentar PSD. Câți senatori din POT și SOS s-au afiliat până acum la social democrați 09 Nov 2026

Condiția anunțată la București de Ursula von der Leyen înainte de orice „discuție serioasă” cu Rusia privind securitatea Europei 09 Nov 2026

Vocea din găleata neomarxismului absolut: Friedrich "Engels" Merz amenință că Germania va bloca bugetul Uniunii Europene dacă statele membre nu finanțează Ucraina 09 Nov 2026