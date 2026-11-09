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Economie

Viitoarea Școală Generală din Florești prinde contur. Lucrările continuă, iar avansul este tot mai vizibil pe șantier.

s Scris de sergiu tămaș(
Viitoarea Școală Generală din Florești prinde contur. Lucrările continuă, iar avansul este tot mai vizibil pe șantier.
Aosom
Continuă lucrările la viitoarea Școală Generală din Florești. Șantierul se transformă pe zi ce trece.

Sursa: Monitorul Cluj

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