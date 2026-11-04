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Economie

Vin banii pentru fermieri: O nouă rundă de plăți ajunge în conturile agricultorilor

l Scris de liana ganea
Vin banii pentru fermieri: O nouă rundă de plăți ajunge în conturile agricultorilor
Aosom
Fermierii români primesc o nouă tranșă de bani prin campania de plăți în avans derulată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Miercuri, 4 noiembrie, instituția a autorizat la plată 164,7 milioane de euro, sumă care ajunge la aproape 35.000 de beneficiari

Sursa: Stiri Pe Surse

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