Vin banii pentru fermieri: O nouă rundă de plăți ajunge în conturile agricultorilor

Fermierii români primesc o nouă tranșă de bani prin campania de plăți în avans derulată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Miercuri, 4 noiembrie, instituția a autorizat la plată 164,7 milioane de euro, sumă care ajunge la aproape 35.000 de beneficiari

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗