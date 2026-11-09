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Economie

Vodafone renunţă la aproximativ 20% din forţa de muncă din Germania

r Scris de redactor, alexandra cruceru
Vodafone renunţă la aproximativ 20% din forţa de muncă din Germania
Aosom
Grupul de telecomunicaţii Vodafone implementează un program cuprinzător de reducere a costurilor şi restructurare a operaţiunilor în Germania

Sursa: Stiri Pe Surse

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