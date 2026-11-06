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Economie

Vogue România își consolidează echipa cu noi numiri

m Scris de mediafax
Vogue România își consolidează echipa cu noi numiri
Aosom
AEMME Publishing își consolidează echipa de leadership prin numirea Tetianei Borysenko în funcția de Publisher și a lui George Man în funcția de Director of Communication, Public Relations and Events. Tetiana Borysenko, Publisher al Vogue România, va coordona dezvoltarea de business și strategia comercială a publicației, având un rol esențial în definirea creșterii sale pe […]

Sursa: Mediafax Ro

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